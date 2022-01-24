Часть 1:

Нужно разработать web service, который будет по запросу и по расписанию принимать 3 потока данных из шины и писать эти данные в таблицу SQL Server (см. ТЗ)

Часть 2:

Развернуть сервис в тестовой среде (у нас), проверить работоспособность. Если потребуется, то доработать веб-сервис.

Часть 3:

Сделать описание сервиса на случай его дальнейшей доработки

Обязательные требования:

Проект в VisualStudio с комментариями по основным функциям, прошедший проверку на работоспособность, описание.