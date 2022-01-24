Разработать web service

Системное программированиеЗакрытнет заявок537 просмотров
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Часть 1:

Нужно разработать web service, который будет по запросу и по расписанию принимать 3 потока данных из шины и писать эти данные в таблицу SQL Server (см. ТЗ)

Часть 2:

Развернуть сервис в тестовой среде (у нас), проверить работоспособность. Если потребуется, то доработать веб-сервис.

Часть 3:

Сделать описание сервиса на случай его дальнейшей доработки

Обязательные требования:

Проект в VisualStudio с комментариями по основным функциям, прошедший проверку на работоспособность, описание.

2 года назад
PMAssistant
Дамир 
44 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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