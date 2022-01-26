Нужно создать NFT на Солане с помощью Candy Machine.
Python бот, который будет кликать на нужные кнопки по экрану
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На компьютере будет открыто несколько приложений, бот должен будет переключаться между ними, вводить где-то текст ВРУЧНУЮ (не ctrl v), а в других окнах брать информация (чаще всего эксель файл).
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