Python бот, который будет кликать на нужные кнопки по экрану

Системное программированиеЗакрыт6 заявок671 просмотр
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На компьютере будет открыто несколько приложений, бот должен будет переключаться между ними, вводить где-то текст ВРУЧНУЮ (не ctrl v), а в других окнах брать информация (чаще всего эксель файл). 

Python
2 года назад
guest_1643196807
2 года в сервисе
Был
2 года назад