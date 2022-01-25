Ищу специалиста для проекта на Nordic nRF5340

Системное программированиеЗакрыт1 заявка517 просмотров
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проект:

поиск и опрос доступных устройств используя mech сеть, сбор собранных данных с датчиков устройств и передача на приложение в телефоне.

только украина.

2 года назад
sitona
Антон 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад