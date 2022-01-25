Ищу специалиста для проекта на Nordic nRF5340

Написать небольшую программу на любую тему на любом языке программирования. Главное чтобы была БД. Подойдёт как Pascal (Delphi), так и С++, С#, Java и т.д. Самое простое что можно быстро сделать. Цены и тему можно предлагать в ...
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проект:
поиск и опрос доступных устройств используя mech сеть, сбор собранных данных с датчиков устройств и передача на приложение в телефоне.
только украина.
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