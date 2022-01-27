Есть исходный код 2 индикаторов, нужно объединить их в один, доработать и отфильтровать сигналы с помощью определенных условий, также настроить оповещения на отфильтрованные сигналы. Бюджет 50$.
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Интеграция РГИС ДДО Пермского края с ФГИС ДДО. В части передачи сведений о доступности дошкольного образования в формате XML.Контингент.Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#)Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.
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