Интеграция РГИС ДДО

Системное программированиеЗакрытнет заявок685 просмотров
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Интеграция РГИС ДДО Пермского края с ФГИС ДДО. В части передачи сведений о доступности дошкольного образования  в формате XML.Контингент.Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#)Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.

2 года назад
guest_15287238561124
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