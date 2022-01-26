OpenCV python

Нужен опытный программист, который сможет настроить работу удаленно в команде и взять на себя написания части кода. Из обязательных знаний [list][*]Python[*]Микросервисная архитектура[/list]Рассмотрю различные варианты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание 1 - идентификация цвета, отслеживание цвета
Найдите красный шар.
Для мяча.png фото.
При отслеживании измените формат изображения на HSV, найдите цвета с помощью двоичной операции.
Улучшение качества изображения (удаление шума) с помощью морфологических операций.
Рассчитать центр тяжести - Добавить вычисленный центр тяжести к изображению.
Для видео movingball.mp4
Сделать отслеживание, как указано выше (для каждого кадра видео)
Задание 2 - Подсчет монет на подносе
В картинах лотка1.jpg... лоток8.jpg найти монеты 5 злотых или 5 грошей.
Используя преобразование Hougha, найдите как можно больше монет в рисунках.
Найдите края лотка.
Укажите область лотка.
Подсчитывайте монеты на лотке и вне его.
Определите сумму в лотке и в не лотка.
Настройте работу системы.
Полезные материалы: kola_tray.py, linie_tray.py, файлы лотков.jpg
Задание 3 - Найти бензопилу
Для фотографии пилы, например, saw1.jpg указать набор дескрипторов — это будет шаблон.
Поиск объекта на другой фотографии путем сравнения его с узором.
Для видео sawmovie.mp4
Выполните отслеживание шаблонов, как указано выше (для каждого видеокадра).
Полезные материалы: saw1.py... saw4.py и видеофильм.mp4
Задание 4 - Научите сверточную сеть распознавать изображения.
Подсчитайте монеты.
Для данных «CIFAR10 small image classification» из библиотеки Keras предложите и реализуйте разделение этих данных на обучающие данные и тестовые данные.
Предложите и обучите классификаторы с одним, двумя и тремя сверточными слоями.
Полезные ресурсы: s1.py
Все файлы могу отправить на почту.
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