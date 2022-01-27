Написать индикатор для tradingview на pine script

$50
Системное программированиеЗакрытнет заявок569 просмотров
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Есть исходный код 2 индикаторов, нужно объединить их в один, доработать и отфильтровать сигналы с помощью определенных условий, также настроить оповещения на отфильтрованные сигналы. Бюджет 50$.

2 года назад
guest_16413981165025
2 года в сервисе
Был
2 года назад