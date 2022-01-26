Бот для localbitcoins

Системное программированиеЗакрытнет заявок56 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Бот по выставлению более меньшей цены чем у конкурента. И который автоматом скидывает приветственные сообщения по шаблону

2 года назад
guest_164321126832
2 года в сервисе
Был
2 года назад