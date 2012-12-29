Реализация учета обуч. в семейной форме на дому в соотв. с требован.

Реализация учета обучающихся в семейной форме на дому в соответствии с требованиями ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗВ разделе контингент добавить вкладку "Семейное образование", страница - копия страницы учащихся, но в ней будут отображаться учащиеся, в форме обучения которых будет стоять значение "Семейное образование". Так же ограничить вывод значений правами доступа, а именно: Для лиц имеющих роль "Специалист муниципального органа управления образования" будут видны все учащиеся, зачисленные в школы муниципалитета, в форме обучения которых стоит значение "Семейное образование" и все учащиеся, добавленные специалистом этого муниципального органа управления образования через вкладку "Семейное образование", а для лиц, имеющих роли относящиеся к школе, будут видны только те учащиеся, которые зачислены в их УО.Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#), база данных – PostgreSQL.Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.