Необходимо реализовать вход в контингент посредствам авторизации

Системное программированиеЗакрытнет заявок531 просмотр
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Необходимо реализовать вход в контингент посредствам авторизации через ЕСИА с использованием протокола OAuth. Для этого необходимо, при нажатии на кнопку авторизации через ЕСИА сформировать ссылку, получить утвердительный ответ, и после того как будут введены необходимые данные для входа и нажата кнопка входа, получить ответ об успешной авторизации и данные необходимые для авторизации в Контингенте. После чего осуществить вход в Контингент.Для реализации данной задачи необходимо знать: .NET (язык программирования C#)Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.

2 года назад
guest_15287238561124
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2 года назад
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