Разработать сервис внутри игрового движка с применением 3D моделей

Системное программированиеЗакрыт1 заявка843 просмотра
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Нужно разработать сервис по работе с 3д моделями внутри игрового движка

2 года назад
guest_16432892929206
2 года в сервисе
Был
2 года назад