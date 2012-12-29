Solana network, project serum

$300
Системное программированиеЗакрыт2 заявки545 просмотров
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На бирже serum, использует сеть solana, нужно доработать код. Разовая работа.

Детально.

Используя библиотеки serum и solana для js, придумать как отловить наш orderId при размещении наших ордеров на бирже serum.

Моя проблема заключается в отслеживание своих позиций. Если мой ордер исполнился в моменте выставления, то отследить его уже не получится. Соответственно данные будут по нему потеряны, что не допустимо.

2 года назад
guest_16432904473331
2 года в сервисе
Был
2 года назад