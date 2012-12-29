Solana network, project serum

На бирже serum, использует сеть solana, нужно доработать код. Разовая работа.

Детально.

Используя библиотеки serum и solana для js, придумать как отловить наш orderId при размещении наших ордеров на бирже serum.

Моя проблема заключается в отслеживание своих позиций. Если мой ордер исполнился в моменте выставления, то отследить его уже не получится. Соответственно данные будут по нему потеряны, что не допустимо.