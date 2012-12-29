Нужно разработать сервис по работе с 3д моделями внутри игрового движка
Выполнить работу по разработке (срок проекта на 1 г.) Frontend
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас мы взяли в работу еще один новый проект по разработке сложного программного продукта, направленного на управление процессами в области производственной безопасности https://sunkt.ru
Стек технологий:
TypeScript;
Vue.js;
GraphQL (Apollo);
Vuetify.
Что нужно делать?
- Разработать полнофункциональные модули графической части системы;
- Разработать отдельные компоненты графического интерфейса системы;
- Доработать, исправления, рефакторинг, повышение качества существующих компонентов системы.
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