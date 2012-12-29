Выполнить работу по разработке (срок проекта на 1 г.) Frontend

Системное программированиеЗакрыт3 заявки588 просмотров
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Сейчас мы взяли в работу еще один новый проект по разработке сложного программного продукта, направленного на управление процессами в области производственной безопасности https://sunkt.ru

Стек технологий:

TypeScript;

Vue.js;

GraphQL (Apollo);

Vuetify.

Что нужно делать?

- Разработать полнофункциональные модули графической части системы;

- Разработать отдельные компоненты графического интерфейса системы;

- Доработать, исправления, рефакторинг, повышение качества существующих компонентов системы.

2 года назад
guest_16436210936437
2 года в сервисе
Был
2 года назад