Здравы будьте 1. Задание: создать смарт контракт со следующими возможностями 2. Вывод любых токенов присланных на адрес контракта (это лучше сделать сразу, иначе в результате экспериментов могут быть убытки) 3. Возможность самоудаления контракта создателем(в механизм заложить отправку всего ...
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4 простых задачи на С#.Вам нужно написать аналитические инструкции по решению задачи (шаги и т. д.)Срок от 3 до 5 дней
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