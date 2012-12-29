AWS lambda, создать excel файл на s3 хранилище

Системное программированиеЗакрыт1 заявка537 просмотров
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Добрый день

описание функционала

- я передаю в lambda данные (json, csv)

- lambda генерирует excel файл из полученных данных и сохраняет файл на s3

пример функционала (здесь берутся данные из csv)

https://github.com/simalexan/s3-lambda-csv-to-xlsx-s3

язык, nodejs/python/golang

2 года назад
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад