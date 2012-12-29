AWS lambda, создать excel файл на s3 хранилище

На бирже serum, использует сеть solana, нужно доработать код. Разовая работа. Детально. Используя библиотеки serum и solana для js, придумать как отловить наш orderId при размещении наших ордеров на бирже serum. Моя проблема заключается в отслеживание своих позиций. ...