Нужен написать сервис, связан с Telegram

Системное программированиеЗакрыт1 заявка583 просмотра
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Ищу разработчика который сможет написать функциональную часть сервиса и API

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Бюджет 300$-400$

2 года назад
Riznyk
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
20 дней назад