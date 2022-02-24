Подготовить инструкцию А4 "Правила приемки нефтепродуктов"

$30
Верстка полиграфииЗавершен8 заявок744 просмотра
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Подготовить инструкцию А4 "Правила приемки нефтепродуктов" с брендированием компании. Инструкция будет идти как подарок текущим, новым и потенциальным клиентам. После согласования просьба подготовить макет для печати (шрифты в кривые + отступы 5 мм с каждой стороны).

Пример как должно быть https://disk.yandex.ru/d/HT4k9jItObyHFA

Фирстиль: https://disk.yandex.ru/i/6xs4pyK7y3F74A (+шрифт https://disk.yandex.ru/d/dwMELjoTzY-O6w)

Лого: https://disk.yandex.ru/d/qP762EKbqB0u7A

Текст: https://docs.google.com/document/d/1jNe_eVxzH5xeIjeThoRGkdLkmZjp3paRP7Wa3LS0J1Q/edit#

2 года назад
antonem
Антон 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
VektorBird
Анастасия 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$30
22 дня
UAH
Понравилось работать с Анастасией.
топ за свои деньги
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