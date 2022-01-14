Создать прайс из 60 наименований.

Верстка полиграфииЗакрыт19 заявок761 просмотр
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Создать прайс из 60 наименований.

Формат Инстаграм ли А4.

Срок 3 дня.

Образец приложен.

2 года назад
sordna
Егор 
45 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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