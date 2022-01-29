8 простых заданий в AdobeIllustrator

10 заданий по работе с программой InDesign — уровень от базового (задание 1) до среднего (задание 10). [url=https://drive.google.com/drive/folders/169NhWJZMZDnFsIMrn_Jz-LK4SfjWSTng?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/169NhWJZMZDnFsIMrn_Jz-LK4SfjWSTng?usp=sharing[/url] По ссылке доступны 10 папок — в каждой документ с заданием и папка с необходимыми для работы файлами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://drive.google.com/drive/folders/1zoy2OqYuW-Mm38QAuRs8RlPg1_swZpN8?usp=sharing
По ссылке доступно 8 папок — в каждой документ с заданием и вспомогательные файлы (присутствуют, если они прописаны в задании).
Срок для исполнения — примерно 10 дней.
уровень сложности — начальный
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