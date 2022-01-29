8 простых заданий в AdobeIllustrator

$20
Верстка полиграфииЗавершен3 заявки704 просмотра
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https://drive.google.com/drive/folders/1zoy2OqYuW-Mm38QAuRs8RlPg1_swZpN8?usp=sharing

По ссылке доступно 8 папок — в каждой документ с заданием и вспомогательные файлы (присутствуют, если они прописаны в задании). 

Срок для исполнения — примерно 10 дней. 

уровень сложности — начальный

2 года назад
Jskqkq
Даяна 
26 летКазахстан
2 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ann_lav
Анна 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
2 года назад
$20
5 дней
UAH
Очень ответственный исполнитель, работа предоставлена в срок, в лучшем виде. Учитывает и своевременно вносит все правки. Рекомендую
Задача поставлена четко и понятно. Оплата своевременная. Рекомендую как отличного и надежного заказчика, с которым легко и приятно работать. Спасибо за заказ.