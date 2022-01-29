8 простых заданий в AdobeIllustrator

Работа уже выполнена нужно исправить ошибки, представленные ниже Шаблоны: 1. Структура макета построена, к сожалению, неверно. Эту структуру (деление на 6) можно использовать, как сетку. 2. В журнале есть страницы 3 колонки с широкими полями (на них размещены ...