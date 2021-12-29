Необходимо сделать шрифт

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Марина, добрый день. Меня зовут Надежда, компания BP Mobile. Мы занимаемся разработкой моб. приложений. Нам необходим человек, который сможет сделать для нас шрифты.

Хотели бы обсудить с вами возможное сотрудничество и задать несколько вопросов ( +показать примеры шрифтов, которые необходимо сделать).

2 года назад
nadzzzeya
26 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
2 года назад