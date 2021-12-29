Необходимо сделать шрифт

Марина, добрый день. Меня зовут Надежда, компания BP Mobile. Мы занимаемся разработкой моб. приложений. Нам необходим человек, который сможет сделать для нас шрифты.

Хотели бы обсудить с вами возможное сотрудничество и задать несколько вопросов ( +показать примеры шрифтов, которые необходимо сделать).