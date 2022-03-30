Составить коммерческое предложение

Ищу дизайнера-верстальщика файлов Ставка: 20 грн верстка, 15 грн разверстка за страницу, если сотрудничество будет постоянным, ставку можно будет обсудить. Во вложении небольшое тестовое задание и примеры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать дизайн и текст коммерческого предложения для рассылки по почте клиентам.
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