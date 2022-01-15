Подготовка макета наклейки к печати

$7
Верстка полиграфииЗавершен1 заявка266 просмотров
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Необходимо подготовить макет к печати.  Подробное ТЗ обсудили в Телеграм

2 года назад
Witcher666
Станислав 
37 летТаиланд
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
design_barbariss
Анна 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$7
1 день
RUB
Не в первый раз работаю с Анной, всегда все четко и по делу!
Работаю с заказчиком не в первый раз. Четкая постановка задачи, своевременная оплата! Спасибо) К сотрудничеству рекомендую!