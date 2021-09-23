Привет👋
Меня зовут Аня, я веб-дизайнер. Сделаю для вас максимально грамотный дизайн сайта, соответствующий целям и задачам вашего бизнеса и ориентированный на вашу целевую аудиторию. При необходимости сверстаю сайт на Tilda)
Мои преимущества
✔ Верстаю нестандартные сайты на Tilda
✔ Мои макеты любят верстальщики
✔ Соблюдаю сроки выполнения задачи
✔ Постоянным заказчикам бонусы и скидки!
А ещё у меня
Бесплатные правки
Исправлю всё, что не понравилось и доведу до идеала бесплатно.
❗Но важно помнить: правки — это не доработки.
Верну предоплату
Если вдруг мы не сошлись дизайном или характером — верну аванс) Но, если вдруг кардинально поменялось ТЗ или вы просто передумали — предоплата остается у меня.
Этапы сотрудничества
- Обсуждение ТЗ. Если у вас нет чёткого ТЗ, то необходимо заполнить бриф.
- Согласование сроков выполнения работы и утверждение стоимости.
- Внесение предоплаты в размере 50%. При выполнении крупного проекта возможна оплата по частям 30/30/40.
- Разработка прототипа сайта (при необходимости).
- Согласование, внесение правок.
- Разработка дизайн-макета сайта.
- Согласование, внесение правок.
- Вёрстка макета на Tilda и настройка сайта (при необходимости)
- Сдача проекта и внесение оставшейся оплаты 50%
Мои дизайны на Tilda:
1. Сайт для телекоммуникационной компании https://gts-telecom.be/
2. Сайт для интернет-маркетолога: https://ninorazmadze.tilda.ws/
2. Сайт для неформального салона красоты: https://hairwitches.ru/
3. Сайт для школы английского языка: http://yeahenglishs.tilda.ws/
Способы оплаты
- ЮMoney (Яндекс. Деньги) — 4100 1169 3291 256
- Visa RUB — 4276 4000 9734 6465
- Visa usd — 4377 7237 6876 2449
Контакты
- Telegram: annyabarbaris
- Instagram: design.barbariss
- Дизайн лендинга для лизинговой компании52 просмотра
- 404 страница для ИМ изделий ручной работы51 просмотр
- 404 страница для сайта автоподбора66 просмотров
- Прайс лист для студии красоты73 просмотра
- Концепт обложки сайта #270 просмотров
- Дизайн дашборда для фитнес-приложения57 просмотров
- Гайд по типографике65 просмотров
- Концепт обложки сайта #181 просмотр