⚡Дизайн сайтов⚡Вёрстка на Tilda⚡

Привет👋

Меня зовут Аня, я веб-дизайнер. Сделаю для вас максимально грамотный дизайн сайта, соответствующий целям и задачам вашего бизнеса и ориентированный на вашу целевую аудиторию. При необходимости сверстаю сайт на Tilda)

Мои преимущества

✔ Верстаю нестандартные сайты на Tilda

✔ Мои макеты любят верстальщики

✔ Соблюдаю сроки выполнения задачи

✔ Постоянным заказчикам бонусы и скидки!

А ещё у меня

Бесплатные правки

Исправлю всё, что не понравилось и доведу до идеала бесплатно.

❗Но важно помнить: правки — это не доработки.

Верну предоплату

Если вдруг мы не сошлись дизайном или характером — верну аванс) Но, если вдруг кардинально поменялось ТЗ или вы просто передумали — предоплата остается у меня.

Этапы сотрудничества

Обсуждение ТЗ. Если у вас нет чёткого ТЗ, то необходимо заполнить бриф.

Согласование сроков выполнения работы и утверждение стоимости.

Внесение предоплаты в размере 50%. При выполнении крупного проекта возможна оплата по частям 30/30/40.

Разработка прототипа сайта ( при необходимости ).

). Согласование, внесение правок.

Разработка дизайн-макета сайта.

Согласование, внесение правок.

Вёрстка макета на Tilda и настройка сайта ( при необходимости )

) Сдача проекта и внесение оставшейся оплаты 50%

Мои дизайны на Tilda:

1. Сайт для телекоммуникационной компании https://gts-telecom.be/

2. Сайт для интернет-маркетолога: https://ninorazmadze.tilda.ws/

2. Сайт для неформального салона красоты: https://hairwitches.ru/

3. Сайт для школы английского языка: http://yeahenglishs.tilda.ws/

Способы оплаты

ЮMoney (Яндекс. Деньги) — 4100 1169 3291 256

Visa RUB — 4276 4000 9734 6465

Visa usd — 4377 7237 6876 2449

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