design_barbariss

Анна design_barbariss

 
27 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
&#9889;Дизайн сайтов&#9889;Вёрстка на Tilda&#9889;

Привет👋

Меня зовут Аня, я веб-дизайнер. Сделаю для вас максимально грамотный дизайн сайта, соответствующий целям и задачам вашего бизнеса и ориентированный на вашу целевую аудиторию. При необходимости сверстаю сайт на Tilda)

Мои преимущества

✔ Верстаю нестандартные сайты на Tilda

✔ Мои макеты любят верстальщики

✔ Соблюдаю сроки выполнения задачи

✔ Постоянным заказчикам бонусы и скидки!

А ещё у меня

Бесплатные правки

Исправлю всё, что не понравилось и доведу до идеала бесплатно.

Но важно помнить: правки — это не доработки.

Верну предоплату

Если вдруг мы не сошлись дизайном или характером — верну аванс) Но, если вдруг кардинально поменялось ТЗ или вы просто передумали — предоплата остается у меня.

Этапы сотрудничества

  • Обсуждение ТЗ. Если у вас нет чёткого ТЗ, то необходимо заполнить бриф.
  • Согласование сроков выполнения работы и утверждение стоимости.
  • Внесение предоплаты в размере 50%. При выполнении крупного проекта возможна оплата по частям 30/30/40.
  • Разработка прототипа сайта (при необходимости).
  • Согласование, внесение правок.
  • Разработка дизайн-макета сайта.
  • Согласование, внесение правок.
  • Вёрстка макета на Tilda и настройка сайта (при необходимости)
  • Сдача проекта и внесение оставшейся оплаты 50%

Мои дизайны на Tilda:

1. Сайт для телекоммуникационной компании https://gts-telecom.be/

2. Сайт для интернет-маркетолога: https://ninorazmadze.tilda.ws/

2. Сайт для неформального салона красоты: https://hairwitches.ru/

3. Сайт для школы английского языка: http://yeahenglishs.tilda.ws/

Способы оплаты

  • ЮMoney (Яндекс. Деньги) — 4100 1169 3291 256
  • Visa RUB — 4276 4000 9734 6465
  • Visa usd — 4377 7237 6876 2449

Контакты

Дизайн сайтаTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16461689195868
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
2 года назад
Дизайн и вёрстка Таплинк
Анна, спасибо за качественное исполнение задачи! Вы учли мои предпочтения в дизайне Таплинка и сделали его функциональным. Вы раскрыли мой личный бренд через дизайн. Вы очень талантливый профессионал! Буду обязательно к Вам обращаться еще!
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Witcher666
Станислав 
37 летТаиланд
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$7
10 баллов
2 года назад
Подготовка макета наклейки к печати
Не в первый раз работаю с Анной, всегда все четко и по делу!
Работаю с заказчиком не в первый раз. Четкая постановка задачи, своевременная оплата! Спасибо) К сотрудничеству рекомендую!
Ответный отзыв
Witcher666
Станислав 
37 летТаиланд
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$7
10 баллов
2 года назад
Доработка сайта на Тильда
Все было сделано оперативно и в соответствии с запросом. Рекомендую исполнителя.
Как всегда, всё отлично! Оплата вовремя, ТЗ без воды. Рекомендую!
Ответный отзыв
Witcher666
Станислав 
37 летТаиланд
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$270
10 баллов
2 года назад
Дизайн сайта на Тильда
Приятно удивлен качеством и скоростью работы, а также самим отношением к работе. Аня оперативно и спокойно реагировала на все правки, предлагала идеи к реализации. В общем получилось отлично, я считаю, клиентам дизайн очень понравился, увеличилось количество заявок. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ, всегда на связи, оплата в срок! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
guest_16322811603099
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
2 года назад
Дизайн прайс листа
Благодарю за быстрое выполнение заказа, дизайн был будто прочитан из моих мыслей! Всем советую Анну.
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ и оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв