Доработка сайта на Тильда

Нужно летний период изменить на глухую зиму, или как вариант ударил лютый мороз и все покрылось инеем... Примеры картинок прикреплены в файле... Сам сайт куда планируется данное произведение https://usadba.tomsk.ru/ Просьба, не беспокоить тем людям которые считают что они ...