Доработка сайта на Тильда

$7
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка99 просмотров
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Необходимо поменять текст и настроить карту на сайте. Подробное ТЗ обсудили в Телеграм

2 года назад
Witcher666
Станислав 
37 летТаиланд
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
design_barbariss
Анна 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$7
1 день
RUB
Все было сделано оперативно и в соответствии с запросом. Рекомендую исполнителя.
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