Графический дизайнер: айдентика, полиграфия, иллюстрация, social media. Для меня результат превыше всего!

Привет! В графическом дизайне 6 лет, за это время успел поработать в типографии, рекламном агенстве, имею постоянных клиентов. Мое основное направление: айдентика (логотипы и фирменные стили), так же могу сверстать для вас полиграфическую продукцию, нарисовать иллюстрацию, создать рекламу для ваших соц. сетей, сайтов, крупных площадок.

Мои контакты:

mail: [email protected]

telegram: my_l_is_under (+375257403380)

Работа по предоплате или через Безопасную сделку.