Графический дизайнер: айдентика, полиграфия, иллюстрация, social media. Для меня результат превыше всего!
Привет! В графическом дизайне 6 лет, за это время успел поработать в типографии, рекламном агенстве, имею постоянных клиентов. Мое основное направление: айдентика (логотипы и фирменные стили), так же могу сверстать для вас полиграфическую продукцию, нарисовать иллюстрацию, создать рекламу для ваших соц. сетей, сайтов, крупных площадок.
Мои контакты:
mail: [email protected]
telegram: my_l_is_under (+375257403380)
Работа по предоплате или через Безопасную сделку.
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Портфолио
- Книга для автомобильного объединения27 просмотров
- Cyberpunk иллюстрация27 просмотров
- Фирменный стиль для хэнд мейд бренда35 просмотров
- Логотип кофейни в Минске30 просмотров
- Верстка журнал о моде и стритвире22 просмотра
- Логотип для компании по доставке фруктов13 просмотров
- Social media (посты) для Instagram11 просмотров
- Айдентика для магазина цветов21 просмотр
- Иллюстрации авто19 просмотров
- Логотип и визитки для компании по аренде кемперов20 просмотров
- Иллюстрация главного авто кастом мастерской11 просмотров
- Socia media для digital агентства10 просмотров
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#242
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#441
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#740
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$7/час
от 2 дней
#992
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#1290
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1785