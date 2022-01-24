andpar

Андрей Парфенов andpar

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер: айдентика, полиграфия, иллюстрация, social media. Для меня результат превыше всего!

Привет! В графическом дизайне 6 лет, за это время успел поработать в типографии, рекламном агенстве, имею постоянных клиентов. Мое основное направление: айдентика (логотипы и фирменные стили), так же могу сверстать для вас полиграфическую продукцию, нарисовать иллюстрацию, создать рекламу для ваших соц. сетей, сайтов, крупных площадок.

Мои контакты:

mail: [email protected]

telegram: my_l_is_under (+375257403380)

Работа по предоплате или через Безопасную сделку.

Портфолио

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Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#242
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#441
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
#740
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$7/час
от 2 дней
#992
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#1290
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1785
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