alexander2314

Требуется человек, разбирающийся в строительной тематике, а именно - в потолках, начиная от ремонта и установки, заканчивая разновидностями потолков. Требуется регулярный копирайтинг с объемом 1-2 статьи в день. Разбирающийся человек необходим для того, чтобы понимать ...