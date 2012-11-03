alexander2314

Владимир alexander2314

 
43 годаРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт/копирайт статьи на строительную тематику

    $50

    Задача: Необходим рерайт/копирайт статьи на строительную тематику. При наличии профессионального строительного опыта - повышении стандартной ставки Объем: 6000 символов (если тема не раскрыта, увеличиваем объем до раскрытия) Ключевые слова: -в квартире -в гостиной -на кухне -в спальне -в детской -оформление натяжных потолков -оформление ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт статьи на строительную тематику

    $50

    Задача: Необходим грамонтый рерайт статьи на строительную тематику Объем: 6000 символов (если тема не раскрыта, увеличиваем объем до раскрытия) Ключевые слова: • встроенные светильники для натяжных потолков Разбавочные (по тексту): • натяжной потолок со встроенными светильниками • светильники для натяжных потолков • светильники для натяжных ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт статьи на строительную тематику

    $50

    Задача: Необходим грамонтый рерайт статьи на строительную тематику Объем: 4000 символов (если тема не раскрыта, увеличиваем объем до раскрытия) Ключевые слова: 1. подвесные потолки фото (главный ключ) 2. подвесные потолки фото в зал 3. подвесные потолки фото кухни 4. подвесные ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статья на строительную тематику, рерайт

    $50

    Задача: Необходим грамонтый рерайт статьи на строительную тематику Объем: 6000 символов Ключевые слова: 1. материал для потолка 2. материал для натяжных потолков 2. отделочные материалы для отделки потолков Количество вхождений слов: • Ключевое слово 1 – 1 раз прямое вхождение ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт - строительная тематика

    $50

    Требуется человек, разбирающийся в строительной тематике, а именно - в потолках, начиная от ремонта и установки, заканчивая разновидностями потолков. Требуется регулярный копирайтинг с объемом 1-2 статьи в день. Разбирающийся человек необходим для того, чтобы понимать ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статья на строительную тематику, рерайт

    $50

    Задача: Необходим грамонтый рерайт статьи на строительную тематику Объем: 5000 символов Ключевые слова: 1. монтаж натяжных потолков 2. монтаж натяжных потолков своими руками 2. установка натяжных потолков Количество вхождений слов: • Ключевое слово 1 – 2 раз прямое ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Размещение ссылок на сайт на строительных форумах

    $50

    Требуется человек для регистрации на строительных и около-строительных форумах для ведения активности и размещения в постах ссылок на сайт Оплата - 5 рублей за сообщение Необходимо, чтобы пользователь вел себя естественно, сообщения были не СПАМОМ - сообщения ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта для Wordpress

    $250

    Необходим дизайн для сайта для последующей верстки в Wordpress. Сайт фирмы, занимающейся организацией праздников. Имеется черновой вариант, примерная цветовая палитра, логотип организации. Все подробности в личку

    WordPressДизайн сайтаСайт на WordPressВерстка под WordPress
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sergio789
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Статья на строительную тематику, рерайт
Сотрудничеством более чем доволен. Все на высоте - оплата без задержек, понятное ТЗ, постоянная связь.
Выполнил все в срок, учел все пункты в задании, справился с работой без исправлений. Работой доволен, качество текста на высоком уровне
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