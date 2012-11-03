alexander2314

Задача: Необходим рерайт/копирайт статьи на строительную тематику. При наличии профессионального строительного опыта - повышении стандартной ставки Объем: 6000 символов (если тема не раскрыта, увеличиваем объем до раскрытия) Ключевые слова: -в квартире -в гостиной -на кухне -в спальне -в детской -оформление натяжных потолков -оформление ...
- $50Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Задача: Необходим грамонтый рерайт статьи на строительную тематику Объем: 6000 символов (если тема не раскрыта, увеличиваем объем до раскрытия) Ключевые слова: • встроенные светильники для натяжных потолков Разбавочные (по тексту): • натяжной потолок со встроенными светильниками • светильники для натяжных потолков • светильники для натяжных ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо установить тему WP на сайт. Сайт пустой, стоит стандартный движок. Тема WP в PSD формате - главная страница, форма обратной связи и галерея.Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Задача: Необходим грамонтый рерайт статьи на строительную тематику Объем: 4000 символов (если тема не раскрыта, увеличиваем объем до раскрытия) Ключевые слова: 1. подвесные потолки фото (главный ключ) 2. подвесные потолки фото в зал 3. подвесные потолки фото кухни 4. подвесные ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Задача: Необходим грамонтый рерайт статьи на строительную тематику Объем: 6000 символов Ключевые слова: 1. материал для потолка 2. материал для натяжных потолков 2. отделочные материалы для отделки потолков Количество вхождений слов: • Ключевое слово 1 – 1 раз прямое вхождение ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется человек, разбирающийся в строительной тематике, а именно - в потолках, начиная от ремонта и установки, заканчивая разновидностями потолков. Требуется регулярный копирайтинг с объемом 1-2 статьи в день. Разбирающийся человек необходим для того, чтобы понимать ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Задача: Необходим грамонтый рерайт статьи на строительную тематику Объем: 5000 символов Ключевые слова: 1. монтаж натяжных потолков 2. монтаж натяжных потолков своими руками 2. установка натяжных потолков Количество вхождений слов: • Ключевое слово 1 – 2 раз прямое ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется человек для регистрации на строительных и около-строительных форумах для ведения активности и размещения в постах ссылок на сайт Оплата - 5 рублей за сообщение Необходимо, чтобы пользователь вел себя естественно, сообщения были не СПАМОМ - сообщения ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходим дизайн для сайта для последующей верстки в Wordpress. Сайт фирмы, занимающейся организацией праздников. Имеется черновой вариант, примерная цветовая палитра, логотип организации. Все подробности в личкуДизайн сайтов34 заявкиЗакрыт11 лет назад