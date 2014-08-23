Задача:

Необходим рерайт/копирайт статьи на строительную тематику. При наличии профессионального строительного опыта - повышении стандартной ставки

Объем: 6000 символов (если тема не раскрыта, увеличиваем объем до раскрытия)

Ключевые слова:

-в квартире

-в гостиной

-на кухне

-в спальне

-в детской

-оформление натяжных потолков

-оформление низких потолков

Статья должна представлять:

Материалы по теме "Оформление потолка" - средства, методы, советы по оформлению и декорированию, исправление косметических недостатков

Разбавляется текстовкой по ключу (- фото)

Количество вхождений слов:

• Ключевое слово 1 – 1 раз прямое вхождение (в первом абзаце);

Остальные — размытое, по тексту (все кроме первого абзаца)

Требования к исполнителю:

Ключевые требования к тексту:

1. грамотность (ошибки пунктуационные и грамматические приведут к тому, что мы с вами не будем сотрудничать)

2. структурность (текст должен легко восприниматься независимо от его обьёма)

3. информативность (материал должен нести максимально развёрнутый ответ на те, ключевые слова, под которые он пишется). Для выполнения данного пункта, так же рекомендуем использовать несколько источников для рерайта.

Требования к контенту и уникальности:

Уникальность текста не менее 98% (рерайт)

Общие требования: старайтесь сделать статью как можно структурированней. Разбивайте на блоки, выделяйте списки, если это допускается из контекста (Минимум — 2 списка)

ВЫДЕЛИТЬ ЦИТАТЫ (курсивом) — т.е. выделить пару раз места, на которые нужно обратить внимание (блок из 2–4 предложений)

+ Картинки для наглядности (В файл Word вставляйте картинки + ССЫЛКИ НА НИХ + подписи картинок)

+ Пару ссылок на видео в Youtube по главному ключу

Порядок работы:

1. Вы пишите статью

2. Мы ее проверяем, в случае нахождения каких-либо ошибок (в случае нахождения грубых пунктуационных и грамматических ошибок сотрудничество прекращается без объяснений) даем на исправление

3. После внесения корректировок производится оплата

Дополнительно: в случае успешного принятия работы будут еще задания на схожую тематику