Ищется рерайтер. Описание компьютерных игр.

Требования к рерайтеру:

— грамотность;

— соблюдение ТЗ и сроков;

— понимание материала. Люди, которые 1-2 раза написали бредотекст про флеш игры – не подойдут;

— наличие портфолио по данной тематике.

Задание:

— сделать рерайт описания компьютерных игр следуя определенной структуре текста (игры такие как Battlefield 4, World of Warcraft, FIFA 15 и другие);

— вписать от 1 до 4 ключевых слов;

— текст должен быть в среднем от 1800 до 2100 символов без пробелов, иногда больше.

Исходники, пример готового описания и ключевые слова предоставлю.

Оплата:

— первые 5 описаний (возможны исключения) по 20 рублей за 1000 символов без пробелов. Далее от 25 до 35 рублей за 1000 символов без пробелов. Оплата полностью зависит от качества материала;

— оплата производится по факту на кошелек WebMoney, возможно использование сервиса безопасной сделки – обговаривается индивидуально;

— бредотекст с несогласованными между собой предложениями и ошибками не оплачивается. Текст соответственно использоваться не будет.

Занятость:

— ведется заполнение сайта, так что работать есть над чем. Текста нужно примерно на 100.000-180.000 знаков без пробелов, далее по мере выхода новинок.