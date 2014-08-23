Нужны хорошие авторы для написания статей автомобильной тематики. Ваши плюсы: Стабильность и постоянство заработка. Чёткое ТЗ. Возможен карьерный рост в редакторы. Готовых ТЗ много. В среднем статьи по 6 ...
Ищется рерайтер. Описание компьютерных игр.
Требования к рерайтеру:
— грамотность;
— соблюдение ТЗ и сроков;
— понимание материала. Люди, которые 1-2 раза написали бредотекст про флеш игры – не подойдут;
— наличие портфолио по данной тематике.
Задание:
— сделать рерайт описания компьютерных игр следуя определенной структуре текста (игры такие как Battlefield 4, World of Warcraft, FIFA 15 и другие);
— вписать от 1 до 4 ключевых слов;
— текст должен быть в среднем от 1800 до 2100 символов без пробелов, иногда больше.
Исходники, пример готового описания и ключевые слова предоставлю.
Оплата:
— первые 5 описаний (возможны исключения) по 20 рублей за 1000 символов без пробелов. Далее от 25 до 35 рублей за 1000 символов без пробелов. Оплата полностью зависит от качества материала;
— оплата производится по факту на кошелек WebMoney, возможно использование сервиса безопасной сделки – обговаривается индивидуально;
— бредотекст с несогласованными между собой предложениями и ошибками не оплачивается. Текст соответственно использоваться не будет.
Занятость:
— ведется заполнение сайта, так что работать есть над чем. Текста нужно примерно на 100.000-180.000 знаков без пробелов, далее по мере выхода новинок.
Заявки фрилансеров
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