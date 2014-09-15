Качественный копирайт на продающую страницу

$12
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Завершен2 заявки216 просмотров

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11 лет назад
Crack_key
Евгений 
52 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$12
1 день
Сделано на совесть, думаю это говорит о многом. THANX
Сотрудничеством с Евгением довольна на 100%! Была поставлена четкая задача, моя работа была принята без лишних вопросов, оплата поступила мгновенно. Поэтому искренне рекомендую Евгения другим фрилансерам, как честного и замечательного заказчика!

Заявки фрилансеров

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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