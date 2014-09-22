Авторы для статей автомобильной тематики

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Завершен36 заявок696 просмотров

Нужны хорошие авторы для написания статей автомобильной тематики.

Ваши плюсы: Стабильность и постоянство заработка. Чёткое ТЗ. Возможен карьерный рост в редакторы.

Готовых ТЗ много. В среднем статьи по 6 тысяч символов. В ТЗ есть данные о количестве символов (от – до) и ключи.

Оплата будет проводиться на Webmoney или Яндекс Деньги после проверке по 40 рублей за 1000.

Источники для статей вы выбираете сами. Брать в качестве источника нужно две и более статей.

Надо писать по 1 статье в 1–2 дня.

Обязательные требования:

Ответственность, грамотность, пунктуальность, желательна компетентность в теме, чёткое следование должностных инструкций.

Написание статей
11 лет назад
kozlovanton
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
28 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

lia_net
Юлия 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$1
30 дней
Юля хоть и является новичком в деле копирайтинга, но пишет вполне качественные статьи. Причем часто совсем не на женские темы.
Работодатель, который не оставит без работы! Задания всегда интересные, сроки приемлемые, контакт постоянный. Работь с Антоном очень легко и с оплатой все впорядке.

Заявки фрилансеров

lia_net
Юлия 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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