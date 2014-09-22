Авторы для статей автомобильной тематики

Нужны хорошие авторы для написания статей автомобильной тематики.

Ваши плюсы: Стабильность и постоянство заработка. Чёткое ТЗ. Возможен карьерный рост в редакторы.

Готовых ТЗ много. В среднем статьи по 6 тысяч символов. В ТЗ есть данные о количестве символов (от – до) и ключи.

Оплата будет проводиться на Webmoney или Яндекс Деньги после проверке по 40 рублей за 1000.

Источники для статей вы выбираете сами. Брать в качестве источника нужно две и более статей.

Надо писать по 1 статье в 1–2 дня.

Обязательные требования:

Ответственность, грамотность, пунктуальность, желательна компетентность в теме, чёткое следование должностных инструкций.