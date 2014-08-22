Нужны хорошие авторы для написания статей автомобильной тематики. Ваши плюсы: Стабильность и постоянство заработка. Чёткое ТЗ. Возможен карьерный рост в редакторы. Готовых ТЗ много. В среднем статьи по 6 ...
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Уважаемые копирайтеры! Необходимо написать доклад по теме "Взаимодействие подразделений дознания с ЭКП УВД России" на 10-15 минут (примерное количество знаков 16000). Кто знаком с данной темой, пожалуйста предлагайте свою цену.
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