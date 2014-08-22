Рекламный пост для группы в контакте

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  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки132 просмотра

Требуется создать рекламный пост для групп в контакте.

Задача заинтересовать людей сервисом и сайтом создайтур.рф, написать коротко про преимущества данного проекта.

Рекламную информацию можно взять с сайта, также необходимо подобрать фото для поста(с сайта подойдут).

Просьба беспокоить исполнителей с хорошим портфолио или прислать примеры написанных статей.

Сотрудничаю без предоплаты или по безопасной сделке.

11 лет назад
MrVlad2010
Влад 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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