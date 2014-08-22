Здравствуйте! На долгосрочную работу требуется рерайтер, который будет создавать грамотные и интересные описания к фильмам ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Требования: Постоянная связь в скайпе Креативность и оригинальность Умение работать с ...
Рекламный пост для группы в контакте
Требуется создать рекламный пост для групп в контакте.
Задача заинтересовать людей сервисом и сайтом создайтур.рф, написать коротко про преимущества данного проекта.
Рекламную информацию можно взять с сайта, также необходимо подобрать фото для поста(с сайта подойдут).
Просьба беспокоить исполнителей с хорошим портфолио или прислать примеры написанных статей.
Сотрудничаю без предоплаты или по безопасной сделке.
Заявки фрилансеров
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