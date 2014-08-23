Отзывы автомобильной тематики

Нужно писать отзывы на автомобильную тему.

Желательно иметь представление о автомобилях, покупки, обслуживание, кузовном ремонте и т.п.

Текстовки должны быть жизненными, не какой фантастики и фэнтези.

Отзывы от 250 до 1200 знаков.

Оплата, 50 рублей за 1К символов без пробелов.

принцип оплаты - пишете кучку отзывов, стучите в скайп, просматриваю чтоб не было полной лажи, кидаю денюшку.

Объем кучки обговариваем, чтоб вам и мне было удобно.

Бюджет 1000$, осваивать будем за месяц-два, потом будет продлен.

Приоритеты связи:

1. по телефону

2. в вибере

3. на почту.

4. тут