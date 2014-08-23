Отзывы автомобильной тематики

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок198 просмотров

Нужно писать отзывы на автомобильную тему.

Желательно иметь представление о автомобилях, покупки, обслуживание, кузовном ремонте и т.п.

Текстовки должны быть жизненными, не какой фантастики и фэнтези.

Отзывы от 250 до 1200 знаков.

Оплата, 50 рублей за 1К символов без пробелов.

принцип оплаты - пишете кучку отзывов, стучите в скайп, просматриваю чтоб не было полной лажи, кидаю денюшку.

Объем кучки обговариваем, чтоб вам и мне было удобно.

Бюджет 1000$, осваивать будем за месяц-два, потом будет продлен.

Приоритеты связи:

1. по телефону

2. в вибере

3. на почту.

4. тут

11 лет назад
AlexVavilov
Алексей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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