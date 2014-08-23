Требования к рерайтеру: — грамотность; — соблюдение ТЗ и сроков; — понимание материала. Люди, которые 1-2 раза написали бредотекст про флеш игры – не подойдут; — наличие портфолио по данной тематике. ...
Отзывы автомобильной тематики
Нужно писать отзывы на автомобильную тему.
Желательно иметь представление о автомобилях, покупки, обслуживание, кузовном ремонте и т.п.
Текстовки должны быть жизненными, не какой фантастики и фэнтези.
Отзывы от 250 до 1200 знаков.
Оплата, 50 рублей за 1К символов без пробелов.
принцип оплаты - пишете кучку отзывов, стучите в скайп, просматриваю чтоб не было полной лажи, кидаю денюшку.
Объем кучки обговариваем, чтоб вам и мне было удобно.
Бюджет 1000$, осваивать будем за месяц-два, потом будет продлен.
Приоритеты связи:
1. по телефону
2. в вибере
3. на почту.
4. тут
Заявки фрилансеров
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