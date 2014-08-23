Специалист по работе с Группами в соц.сетях

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Закрыт13 заявок258 просмотров

Требуется специалист по работе с группами в соц.сетях.

Отправка сообщений рекламного содержания авторам (руководителям) групп с моих аккаунтов.

Подробное ТЗ при личной переписке.

Указывайте стоимость за 1 сообщение.

11 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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