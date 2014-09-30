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Добрый день! Требуется полный комплекс мер для продвижения сайта в поисковиках..., тематических площадках и тд.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
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Сайт biletberi.ru необходимо переделать по ТЗ. Готов его переслать.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
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Требуется интегрировать новый дизайн сайта. Пример главной страницы http://www.vnukovo.ru/ (Вместо табло будет использоваться форма для поиска билетов, поисковая форма есть, сейчас она используется в виде фрейма, детали в переписке). Либо реализовать свою поисковую форму, надо ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Необходимо разработать парсер для сайта по продаже онлайн билетов. Парсер должен транслировать выбранный вариант пользователем на интерфейс другого сайта и забронировать билет надо будет на сайте www.biletberi.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется создать страничку, которая в дальнейшем будет использоваться, как тело сообщения. Электронная реклама с кликабельными ссылками и картинками. Для примера во вложении файл со страничкой биглиона. При клике по картинке или по ссылке необходимо, чтобы ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
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Описание - написание около 500 описаний по 1-1.5 тыс знаков для магазина. Детская тематика. ТЗ обсуждено лично.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад