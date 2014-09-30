s-control

Вадим Гороховский s-control

 
49 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Прикладное ПО. Инструменты/технологии: C#, SQL, CSS, HTML, VBA, VB, Access
HTMLCSSVBASQL
Отзывы фрилансеров
astseo
Юрий 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
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Вадим хороший заказчик, рекомендую.
Отклик быстрый, все по делу, вопрос был решен за 15 мин. Рекомендую всем, как отличного исполнителя. Юрий удачи Вам! Хороших и прибыльных проектов...
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lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$2000
10 баллов
11 лет назад
Описания для товаров интернет магазина
Спасибо за заказ. Обращайтесь еще. С ув., Владислав
Заливка товара на сайт, оптимизация сайта и продвижение. Я очень доволен, давно не работал с такими профессионалами. Все сделано в оговоренные сроки, качественно. Владислав человек внимательный, вникает в проблему полностью, помог решить пару смежных вопросов не относящихся к проекту. Я очень доволен, подход у него очень профессиональный. Продолжаю работу с ним. Рекомендую всем, человек действительно занимается своим делом. Влад тебе спасибо большое за оперативность и внимательность! Удачи тебе и новых клиентов.
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