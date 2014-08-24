Интеграция дизайна, движок на битриксе

Требуется интегрировать новый дизайн сайта. Пример главной страницы http://www.vnukovo.ru/ (Вместо табло будет использоваться форма для поиска билетов, поисковая форма есть, сейчас она используется в виде фрейма, детали в переписке). Либо реализовать свою поисковую форму, надо будет обсудить этот момент.