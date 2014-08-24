Интеграция дизайна, движок на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Требуется интегрировать новый дизайн сайта. Пример главной страницы http://www.vnukovo.ru/ (Вместо табло будет использоваться форма для поиска билетов, поисковая форма есть, сейчас она используется в виде фрейма, детали в переписке). Либо реализовать свою поисковую форму, надо будет обсудить этот момент.

11 лет назад
s-control
Вадим 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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