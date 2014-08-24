Дизайн сайта готов. необходимо сверстать и настроить на СМS PrestаShop Жду от вас стоимость и сроки? Достаточно указать от и до...
Интеграция дизайна, движок на битриксе
Требуется интегрировать новый дизайн сайта. Пример главной страницы http://www.vnukovo.ru/ (Вместо табло будет использоваться форма для поиска билетов, поисковая форма есть, сейчас она используется в виде фрейма, детали в переписке). Либо реализовать свою поисковую форму, надо будет обсудить этот момент.
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