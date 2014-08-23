1) Необходима консультация по организации структуры сайта 2) Небольшие доработки по сайту.
Небольшая доработка сайта на MadeSimple
Необходима небольшая доработка сайта на MadeSimple.
Внутри админки сделать ряд изменений по добавлению "переменных" и шаблонизации.
Пишите условия сотрудничества или стоимость за 1 час работы в личку или на скайп.
Тем, кто хочет "попробовать" просьба не писать. Для тех, кто знаком с этой CMS и её структурой. Предположительно, общей работы на 1-2 часа.
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