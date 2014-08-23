Необходима небольшая доработка сайта на MadeSimple.

Внутри админки сделать ряд изменений по добавлению "переменных" и шаблонизации.

Пишите условия сотрудничества или стоимость за 1 час работы в личку или на скайп.

Тем, кто хочет "попробовать" просьба не писать. Для тех, кто знаком с этой CMS и её структурой. Предположительно, общей работы на 1-2 часа.