Небольшая доработка сайта на MadeSimple

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка98 просмотров

Необходима небольшая доработка сайта на MadeSimple.

Внутри админки сделать ряд изменений по добавлению "переменных" и шаблонизации.

Пишите условия сотрудничества или стоимость за 1 час работы в личку или на скайп.

Тем, кто хочет "попробовать" просьба не писать. Для тех, кто знаком с этой CMS и её структурой. Предположительно, общей работы на 1-2 часа.

11 лет назад
Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров