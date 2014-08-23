Требуются небольшие доработки по Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок140 просмотров

1) Необходима консультация по организации структуры сайта

2) Небольшие доработки по сайту.

WordPress
11 лет назад
Aleksey1
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Установить опенкарт

    $50

    Требуется установить на хостинг опенкарт, сделать 5 статических страниц, разместить логотип и 30 товаров с ценами, установить метрику, сделать окно при заходе на сайт: сайт находится в процессе разработки. Шаблон должен быть ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вордпресс работы

    Сайт на WP. Нообходимо обновить движок и сделать список правок на сайте (подверстать страницу, поправить формы, стили, почистить код, и немного программинга)

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется программист DataLife Engine

    Добрый вечер камрады! Нужен программист на DataLife Engine. для постоянных доработок и работ над проектом - информационный портал. В данный момент стоит задача фильтрации в категориях по параметрам. ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Установка дизайна на WordPress

    $250

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Мы делаем редизайн сайта dokotask.ru. Дизайн уже готов (см. вложения). Необходимо создать новую тему для WP и наполнить согласно макетам дизайна. Исходники psd и доступ в админку предоставлю. Нужно старые ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обновить версию 1С-Битрикс и создать шаблон

    Требуется выполнить следующие работы с CMS 1C-Битрикс: 1. Обновить 1С-Битрикс, перед этим консультация как установить/продлить лицензию. После обновления лицензии, обновить саму систему. 2. Создать шаблон для 1С-Битрикс на основе адаптивной верстки. ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка трех сайтов на DataLife Engine

    $120

    требуеться опытный исполнитель по цмс дле и в вестке и програмираванию на дле от вас требуется : 1.сайт первый даработка шаблона ДЛЕ от sanderart студио. нужно загрузит демо контент(новости,видео) ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Внести ряд правок на сайт (Joomla)

    Здравствуйте! У меня есть небольшие правки на сайт, который стоит на Joomla. Самая ключевая задача - поставить хороший аккуратный слайдер с закругленными краями. Возможно, другой, чуточку меньше, но аккуратный и красивый. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настройка WP-сайта

    $7

    Сайт likf.ru. Добавить пагинацию, кнопки в статье Поделиться Кнопки соц сетей оставить пока 3 твитер фейсбук вконтакте Цвет меню изменить на зеленый Создать 4 пунктв меню: Главная, Новости, Портфолио, О Нас ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад