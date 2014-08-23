Установить опенкарт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки190 просмотров

Требуется установить на хостинг опенкарт, сделать 5 статических страниц, разместить логотип и 30 товаров с ценами, установить метрику, сделать окно при заходе на сайт: сайт находится в процессе разработки.

Шаблон должен быть хоть как то похож на сайт eleosstroy.ru

Цель работы это установить обратную связь от запуска рассылки в то время,когда делается нормальный сайт.

срок исполнения - до 12 ночи воскресенья.

Т.к. работа временная, интересует прежде всего цена работы.

Opencart
11 лет назад
v37
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
35 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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