Установить опенкарт

Требуется установить на хостинг опенкарт, сделать 5 статических страниц, разместить логотип и 30 товаров с ценами, установить метрику, сделать окно при заходе на сайт: сайт находится в процессе разработки.

Шаблон должен быть хоть как то похож на сайт eleosstroy.ru

Цель работы это установить обратную связь от запуска рассылки в то время,когда делается нормальный сайт.

срок исполнения - до 12 ночи воскресенья.

Т.к. работа временная, интересует прежде всего цена работы.