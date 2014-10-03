Дизайн сайта готов. необходимо сверстать и настроить на СМS PrestаShop Жду от вас стоимость и сроки? Достаточно указать от и до...
Доработать сайт на Джумле
Сайт remkom2000.ru. Joomla 2.5.6
Надо сделать:
1. 301 редирект с адресов с www на адреса без www.
2. Показать где менять тайтлы и дескрипшн у главной и внутренних страниц
3. Убрать урл remkom2000.ru/index.php. Сделать с него редирект на remkom2000.ru или лучше вообще убрать этот адрес. Сейчас ссылка на него стоит с логотипа и в хлебных крошках.
4. 404 страницу сделать в дизайне сайта с возможностью вставить свой текст. Пример существующей страницы remkom2000.ru/index.php?option=com_k2&view=laltest&layout=latest&Itemid=627
5. Убрать спрятанный h1 http://prntscr.com/4g7k44 и сделать из текущего h2 заголовок h1. Также на таких страницах remkom2000.ru/index.php?option=com_k2&view=latest&layout=latest&Itemid=627 сделать h1 из этого заголовка http://prntscr.com/4fy9w4
6. В галерее поставить кнопку закрытия вверх, написать ее по-русски, убрать название файла: http://prntscr.com/4fya4x
7. Из адресов в шапке сделать ссылку на контакты.
8. Убрать левые исходящие ссылки и закрыть на будущее эту дыру. Список ссылок — https://www.linkpad.ru/default.aspx?r=16&i=www.rem...
Ссылки в коде — http://prntscr.com/4fybg6
9. Показать как создавать отдельные страницы без ссылок на них в меню. Вроде этой — remkom2000.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=697
Срок сутки (лучше быстрее). Оплата 1900р (или 50 wmz) или предлагайте свою цену.
Выбранный исполнитель
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