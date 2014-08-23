1) Необходима консультация по организации структуры сайта 2) Небольшие доработки по сайту.
Доработать сайт на Джумле
Сайт remkom2000.ru. Joomla 2.5.6
Надо сделать:
1. 301 редирект с адресов с www на адреса без www.
2. Показать где менять тайтлы и дескрипшн у главной и внутренних страниц
3. Убрать урд remkom2000.ru/index.php. Сделать с него редирект на remkom2000.ru или лучше вообще убрать этот адрес. Сейчас ссылка на него стоит с логотипа и в хлебных крошках.
4. 404 страницу сделать в дизайне сайта с возможностью вставить свой текст. Пример существующей страницы remkom2000.ru/index.php?option=com_k2&view=laltest&layout=latest&Itemid=627
5. Убрать спрятанный h1 и сделать из текущего h2 заголовок h1. Также на таких страницах remkom2000.ru/index.php?option=com_k2&view=latest&layout=latest&Itemid=627 сделать h1 из этого заголовка http://prntscr.com/4fy9w4
6. В галерее поставить кнопку закрытия вверх, написать ее по-русски, убрать название файла: http://prntscr.com/4fya4x
7. Из адресов в шапке сделать ссылку на контакты.
8. Убрать левые исходящие ссылки и закрыть на будущее эту дыру. Список ссылок - https://www.linkpad.ru/default.aspx?r=16&i=www.remkom2000.ru#/default.aspx?r=15&i=remkom2000.ru&p=3
Ссылки в коде - http://prntscr.com/4fybg6
9. Показать как создавать отдельные страницы без ссылок на них в меню. Вроде этой - remkom2000.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=697
Оплата 1500р (40 wmz), срок сутки или предлагайте свои условия.
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