Сортировка информации

$10
Редактирование и КорректураЗавершен5 заявок230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наша цель - создать "учебник" для удаленного сотрудника по работе с нашей службой поддержки.

Мы сделали Скриншоты с инструкциями к действию.

Задача - отсортировать их по направлениям.

Возможные варианты:

- технические вопросы

- вопросы по оплате

- вопросы по возвратам

- вопросы по тренингам

Прикрепили 50 тикетов.

Ищем аккуратного и ответственного исполнителя!

Готовое задание прислать так же в ворде, разделяя заголовками по разделам.

Вознаграждение 300 руб. Срок сдачи работы - пятница, 15 февраля

11 лет назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Sova2013
Анна 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Анна выполнила работу аккуратно и уложилась по срокам. Спасибо за работу. Будем обращаться вновь.
Работа на замечательном уровне