Книга на 100 000 символов

Есть веб-форма с полями "Название", "Имя", "Описание", "Телефон", "Адрес" и еще парочка. Так же на этой странице есть текстбокс с текстом, где все эти данные есть, но свободной форме. Нужно раскидать данные по текстбоксам, отформатировать ...