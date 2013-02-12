Перевести аудио в текст

$10
Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка235 просмотров
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Необходимо перевести в текст аудиозапись. Дительность 28-29 мин, качество профессиональное. Оплата Яндекс деньги 10р/мин. Срок - до вечера сегодня.

11 лет назад
Nadi
49 летМолдова
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Yuristka92
Виктория 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо Виктории, все выполнено точно в срок и на очень высоком уровне. Буду обращаться еще.
Очень приятный заказчик. Понятное ТЗ и моментальная оплата.