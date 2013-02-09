Поиск и добавление фото на сайт

Был заполнен сайт. Но накидано много фотографий с ватемарками.

Требуется пройтись по всех товарах и там где есть ватемарки найти фото без ватемарков и заменить.

Система управления магазином опенкарт.

Предлагайте стоимость за единицу или работу целиком.

Ссылка на сайт кандидатам. Тематика - спецодежда, фото не редкие т.е. долго искать не прийдётся. Товаров в магазине около 280 (где-то половина с ватемарками).

Предоплат не делаю.