Заполнить таблицу, ввод данных

Редактирование и КорректураЗавершен7 заявок251 просмотр
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Ввод текстовой информации. Есть список названий футбольных команд и турниров. Необходимо сделать сопоставление с другими источниками.

Например, в списке который я дам есть команда Реал Мадрид, в источнике 1 она называется как Реал М., в источнике 2 называется Реал Мадр. Необходимо составить такую таблицу, которая будет отображать сопоставление что Реал Мадрид это тоже самое что и Реал М и Реал Мадр. Детали еще опишу при переписке. Команд 1930 шт, турниров 142 шт, формат Excel. Предлагайте цену, пока что нужно обработать один источник.

11 лет назад
Betdiscover
Кулик 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
demontv82
Дмитрий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$45
2 дня
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