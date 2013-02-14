Заполнить таблицу, ввод данных

Ввод текстовой информации. Есть список названий футбольных команд и турниров. Необходимо сделать сопоставление с другими источниками.

Например, в списке который я дам есть команда Реал Мадрид, в источнике 1 она называется как Реал М., в источнике 2 называется Реал Мадр. Необходимо составить такую таблицу, которая будет отображать сопоставление что Реал Мадрид это тоже самое что и Реал М и Реал Мадр. Детали еще опишу при переписке. Команд 1930 шт, турниров 142 шт, формат Excel. Предлагайте цену, пока что нужно обработать один источник.