Betdiscover

Кулик Betdiscover

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужны краткие обзоры-прогнозы футбольных матчей

    Для спортивных форумов нужны краткие прогнозы на футбольные матчи, порядка 3-4 предложений. Для блогов нужны небольшие анонсы-прогнозы от пяти предложений. Детали опишу при переписке. P.S. большое преимущество для тех, кто уже писал на футбольную ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшой текст для посадочной страницы

    Нужен текст для посадочной страницы сайта. Можно 5-10 предложений. Тематика сайта - футбольные ставки, движение букмекерских линий, коэффициенты. Предпочтение для людей знающих предметную область. Детали опишу при переписке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсер тотализаторов по футболу

    Необходимо написать сканеры для восьми букмекерских контор. Основные требования: 1) C#, VS 2012 2) умение писать качественный, стабильный, чистый код 3) парсер должен выдавать линию футбольных матчей в текстовый файл, вида: ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заполнить таблицу, ввод данных

    Ввод текстовой информации. Есть список названий футбольных команд и турниров. Необходимо сделать сопоставление с другими источниками. Например, в списке который я дам есть команда Реал Мадрид, в источнике 1 она называется как Реал ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

demontv82
Дмитрий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Нужно локализовать сайт. Тематика Футбол
Своевременная оплата и понимание заказчиком того, чего он хочет, всегда плюсы сотрудничества. Это именно такой человек. СОВЕТУЮ!
Спасибо, Дмитрию. Сайт локализован. Выполнил качественно и быстрее заданных сроков.
Ответный отзыв
demontv82
Дмитрий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$45
10 баллов
12 лет назад
Заполнить таблицу, ввод данных
Человек знает чего хочет и разбирается в теме. Очень приятно сотрудничать.
Большое спасибо. Человек разбирается в предметной области, сделал быстро и качественно. Рекомендую.
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