Betdiscover

Для спортивных форумов нужны краткие прогнозы на футбольные матчи, порядка 3-4 предложений. Для блогов нужны небольшие анонсы-прогнозы от пяти предложений. Детали опишу при переписке. P.S. большое преимущество для тех, кто уже писал на футбольную ...
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен текст для посадочной страницы сайта. Можно 5-10 предложений. Тематика сайта - футбольные ставки, движение букмекерских линий, коэффициенты. Предпочтение для людей знающих предметную область. Детали опишу при переписке.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо написать сканеры для восьми букмекерских контор. Основные требования: 1) C#, VS 2012 2) умение писать качественный, стабильный, чистый код 3) парсер должен выдавать линию футбольных матчей в текстовый файл, вида: ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
Тема консультации - околоигорный бизнес и авторское право, Украина. Подробности вопроса напишу при переписке.Юридические услуги1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Есть названия команд на русском языке. Их необходимо перевести на английский. Детали при переписке.Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ввод текстовой информации. Есть список названий футбольных команд и турниров. Необходимо сделать сопоставление с другими источниками. Например, в списке который я дам есть команда Реал Мадрид, в источнике 1 она называется как Реал ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен12 лет назад