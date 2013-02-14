Требуется редактор

Ввод текстовой информации. Есть список названий футбольных команд и турниров. Необходимо сделать сопоставление с другими источниками. Например, в списке который я дам есть команда Реал Мадрид, в источнике 1 она называется как Реал М., в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен грамотный редактор. Работа постоянного характера. Возможно совмещение.
В обязанности входит проверка и правка статей согласно требованиям ТЗ:
- на наличие вписанных ключей и на их количество,
- на наличие грамматических ошибок,
- на соответствие тематики, количества символов, структуры статьи,
- на уникальность.
Среднее количество статей в день: 4-5
Среднее количество символов в статье: 5000-8000зн.
Требования к редактору:
- высшее/неоконченное высшее образование;
- хорошее знание русского языка.
Жду от Вас предложений по оплате.
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $6
Добрый день. Есть коммерческое предложение в pdf формате, требуется его немного переделать. добавить элементы и фотографии. цена вопроса 200 рублей. На выходе тоже должен быть pdf файлЗавершен11 лет назад
- $10
Необходимо перевести в текст аудиозапись. Дительность 28-29 мин, качество профессиональное. Оплата Яндекс деньги 10р/мин. Срок - до вечера сегодня.Завершен11 лет назад
Был заполнен сайт. Но накидано много фотографий с ватемарками. Требуется пройтись по всех товарах и там где есть ватемарки найти фото без ватемарков и заменить. Система управления магазином опенкарт. Предлагайте стоимость за единицу или работу целиком. Ссылка ...Редактирование и Корректура22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется переделка инструкции- основная задача из всех представленных языков выделить только русский тоесть переделать инструкцию чтобы она была только на русском языке при этом пронумерованные рисунки должны соответсвовать тексту.Отредактировать так чтобы можно было расспечать как ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Хостинг-компании требуется специалист по заполнению прайс-листов на постоянной основе. Суть работы заключается в том, чтобы обновлять прайс-листы в админке нашего сайта. Мы сотрудничаем со многими сайтами. Работу распределить можно индивидуально. Например, проверять один веб-сайт раз ...Редактирование и Корректура35 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть веб-форма с полями "Название", "Имя", "Описание", "Телефон", "Адрес" и еще парочка. Так же на этой странице есть текстбокс с текстом, где все эти данные есть, но свободной форме. Нужно раскидать данные по текстбоксам, отформатировать ...Редактирование и Корректура25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $33
Необходимо объединить две таблицы со схожими по значению, но разными по написанию строками. Каждая таблица состоит из двух столбцов: номер и значение. Таблицы примерно по 620 и 820 строк Оплата после того как предоставите скриншоты итоговой ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть на расшифровку аудио часов 8. Нужны исполнители. Запись - тематика психология, диалог 2-х людей. Пишите цену за минуту. Ориентируюсь на 5 рублей за минуту.Редактирование и Корректура4 исполнителяЗавершен11 лет назад
Сделать транскрибацию (т.е. в текст перевести) по видео - 2 минуты 40 секунд. предоставить в грамотном оформленном тексте, без ошибок. задача срочная, укажите цену и срокиЗавершен11 лет назад