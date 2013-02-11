Отсканировать книгу в США или Великобритании

ТОЛЬКО для тех, кто проживает в США или Великобритании.

Нужно отсканировать пару страниц местой книги.

В электронном варианте ее не продают, скачать нельзя нигде.

Книга может быть в местых бибилотеках или куплена через интернет магазин с быстрой доставкой.