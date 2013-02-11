Отсканировать книгу в США или Великобритании

Редактирование и КорректураЗакрыт2 заявки161 просмотр
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ТОЛЬКО для тех, кто проживает в США или Великобритании.

Нужно отсканировать пару страниц местой книги.

В электронном варианте ее не продают, скачать нельзя нигде.

Книга может быть в местых бибилотеках или куплена через интернет магазин с быстрой доставкой.

11 лет назад
rabotareferat
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
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