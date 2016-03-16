Требуется визуализация вставок в камины из мрамора

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен2 заявки205 просмотров

Добрый день. Есть фотографии двух уже сделанных каминов. На них надо нанести картинки бронзовых и мраморных деталей согласно проекта. В приложении фотография одного камина, и картинка из проекта, нехватающие три детали из мрамора надо нанести на фотографию, но переделать их в цвет мрамора камина. Во втором камине необходимо будет нанести бронзовые детали из картинки, с черненением (запатинировать их) и дорисовать нехватающую вставку из мрамора. По срокам у нас 1 день. Просьба обозначить цену и готовность уложиться в срок. 

9 лет назад
kirandia18
Кира 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$30
1 день
Все отлично, быстро, качественно, рекомендую на 100%.
Хороший заказчик. Все хорошо и по задаче, и по оплате без проволочек.

Заявки фрилансеров

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад