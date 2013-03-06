movere

Игорь movere

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копировать-вставить информацию с сайта на сайт

    $50

    Сайт на WordPress http://em93.ru/ Задача: в раздел "Запчати на квадроциклы" http://em93.ru/zapchasti-na-kvadrocikly/ нужно аккуратно перекопировать информацию с сайта http://www.atvstyle.ru/atv/ Пример в качестве шаблона: Запчасти на квадроциклы-Аксессуары - Держатели бензопилы ...

    WordPress
    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание флэш-логотип для сайта

    $50

    Требуется создать флэш-логотип для сайта и разместить на сайт. Есть исходная картинка (логотип компаниии - бабочка), при открытии сайта должна быть эффектная анимация. Прошу указывать свои цены, сроки разработки и примеры ...

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Веб-программист/контент-менеджер

    Ищу ответственного фрилансера, которому НРАВИТСЯ его работа на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. В обязанности входит: 1. Способность слушать и слышать, внимание к деталям. 2. Ответственность за работу, инициатива поощряется! ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Помощник - адаптация изображений, наполнение сайта

    $130

    Для долгосрочного сотрудничества нужен аккуратный и ответственный помощник, который успешно работает с Wordpress. 130 $/месяц - работа от 30 минут до 2 часов в день/6 дней в неделю. Обязательные ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад