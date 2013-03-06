Сайт на WordPress http://em93.ru/ Задача: в раздел "Запчати на квадроциклы" http://em93.ru/zapchasti-na-kvadrocikly/ нужно аккуратно перекопировать информацию с сайта http://www.atvstyle.ru/atv/ Пример в качестве шаблона: Запчасти на квадроциклы-Аксессуары - Держатели бензопилы ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $50Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется создать флэш-логотип для сайта и разместить на сайт. Есть исходная картинка (логотип компаниии - бабочка), при открытии сайта должна быть эффектная анимация. Прошу указывать свои цены, сроки разработки и примеры ...Анимация7 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу ответственного фрилансера, которому НРАВИТСЯ его работа на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. В обязанности входит: 1. Способность слушать и слышать, внимание к деталям. 2. Ответственность за работу, инициатива поощряется! ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $130
Для долгосрочного сотрудничества нужен аккуратный и ответственный помощник, который успешно работает с Wordpress. 130 $/месяц - работа от 30 минут до 2 часов в день/6 дней в неделю. Обязательные ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад